Le système des Nations Unies présent au Nigeria a annoncé dans la soirée du 2 octobre 2024 le déblocage de «5 millions de dollars» pour venir en aide aux millions de victimes des inondations de 2024 au Nigeria.

Sur les plus de 220 millions d’habitants de ce pays ouest-africain, la saison des pluies a causé de nombreux dégâts dans plusieurs Etats fédérés. «Le Fonds central d’intervention d’urgence des Nations Unies a débloqué 5 millions de dollars pour intensifier la réponse aux inondations. Et répondre aux besoins critiques dans trois des États les plus touchés par les inondations au Nigeria: Borno et Bauchi dans le nord-est, et Sokoto dans le nord-ouest», a détaillé le système onusien dans un communiqué.

«Les inondations 2024 au Nigeria ont créé une crise dans la crise ! Des millions de personnes, les plus vulnérables, étaient déjà en grave insécurité alimentaire avant les inondations en raison des difficultés économiques du pays, et les inondations ont aggravé (leurs) souffrances», a caricaturé Mohamed M. Malick Fall, coordinateur des Nations Unies au Nigeria.

Des statistiques officielles fournies par le pouvoir fédéral d’Abuja attestent que la saison des pluies toujours en cours au Nigeria y a déjà fait «plus de 300 morts et a contraint au moins 1,2 millions de personnes» hors de leurs domiciles.

Un chiffre sous-estimé selon plusieurs autres analystes de la vie socio-économique du Nigeria, état le plus peuplé d’Afrique.