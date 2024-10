Le gouvernement ivoirien a procédé, samedi 5 octobre, au lancement de l’opération de libération des chambres illégalement occupées par les étudiants sur le campus de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Cette action a eu lieu en présence des responsables du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ceux du Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROU).

Un communiqué officiel souligne que la phase 1 de cette opération a touché les sites du campus ancien, campus INSET, campus 2000 A et B, et campus 2000-1B, sachant que, dimanche 6 octobre, ce sont les quatre bâtiments du campus 2000-1A qui ont été visités, avant que l’opération ne s’étende aux cités périphériques que sont les cités Mermoz, Rouge et de la Riviera 2.

L’opération de ménage dans les universités, engagée par les autorités, fait suite au meurtre survenu au campus universitaire de Cocody. En effet, un étudiant et membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Fesci) avait été retrouvé mort, le 30 septembre à Abidjan. Son corps « présentait des traces de violences physiques », d’après un communiqué publié le 1er octobre par le procureur de la République.

Le lendemain, le ministère de l’Enseignement supérieur avait ordonné aux occupants illégaux des cités universitaires de quitter les lieux sous peine d’en être expulsés.

Soulignons que le siège de la Fesci a été démantelé ce week-end dans le cadre de la libération des lieux occupés illégalement. Cette puissante organisation est souvent accusée de pratiques violentes et mafieuses.