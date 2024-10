Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, mardi, la nomination de Marie-Laure Akin-Olugbade, de nationalité camerounaise, au poste de Vice-présidente principale, avec effet au 4 octobre 2024.

L’institution présente Akin-Olugbade comme une cadre supérieure chevronnée jouissant de 32 ans d’expérience dans les domaines des marchés des capitaux, de la trésorerie, de la gestion d’actifs, du développement de produits, de la politique et de la gestion de la dette.

Avant d’être nommée Vice-présidente principale, Akin-Olugbade était Vice-présidente chargée du développement régional, de l’intégration et de la prestation de services à la Banque.

Selon la BAD, Akin-Olugbade a joué un rôle clé dans la conduite des initiatives d’intégration économique régionale, la mobilisation des ressources et le développement de solutions financières innovantes pour les clients des guichets souverains et non souverains.

La carrière d’Akin-Olugbade à la BAD a débuté en 1991. Parmi les nombreux postes qu’elle a occupés, elle a été, en 2010, Chef de bureau pays de la Banque au Ghana où elle a supervisé un portefeuille d’opérations de prêt et de non-prêt d’une valeur de 1 milliard de dollars.

« Je suis profondément honorée de la confiance que le Président Adesina a placée en moi. Je me réjouis à la perspective de travailler en étroite collaboration avec le Président, l’Equipe de direction et nos Conseils d’administration pour renforcer l’impact et l’efficacité de la Banque dans la mise en œuvre de programmes qui profitent à nos pays membres régionaux », a déclaré Akin-Olugbade après sa nomination.

Le Président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina, s’est dit « heureux de nommer Mme Marie Laure Akin-Olugbade au poste de Vice-présidente principale du Groupe de la Banque africaine de développement », convaincu qu’elle « saura insuffler un leadership et un dynamisme rafraîchissants à l’équipe de direction et à la Banque ».

Akin-Olugbade remplace à ce poste la Sud-africaine Bajabulile Swazi Tshabalala qui a démissionné de ses fonctions au début du mois en raison de sa candidature au poste de président de la BAD.