L’Agence française de Développement (AFD) et le groupe de la Banque mondiale (GBM) ont affirmé, jeudi, leur volonté d’accompagner la Côte d’Ivoire dans son ambition de promouvoir l’enseignement technique, lors d’une visite conjointe des deux premiers responsables de ces institutions au lycée technique d’Abidjan.

Rémy Rioux, Directeur général de l’AFD, a rappelé que son institution a investi dans plus de 300 établissements d’enseignement général en Côte d’Ivoire, à travers le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), avant d’affirmer « que maintenant il est venu le temps des lycées techniques », selon les informations relayées par le site du gouvernement ivoirien.

« Les mêmes recettes, les mêmes instruments, les mêmes partenariats que nous avons bâtis au service du gouvernement de la Côte d’Ivoire pour l’enseignement primaire, les collèges avec de vrais résultats, seront maintenant appliqués avec beaucoup d’ambition pour l’enseignement technique qui est absolument essentiel », a-t-il déclaré.

Rioux a rassuré Abidjan que tous les instruments sont à sa disposition, notamment ceux de l’AFD, du GBM, et des autres institutions financières, à savoir la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) et la Banque Nationale d’Investissement (BNI).

Pour sa part, le patron du GBM, Ajay Banga, a indiqué qu’entre son institution et la Côte d’Ivoire, des accords pratiques ont été signés. « La Côte d’Ivoire construit des écoles, des établissements pour former cette jeunesse et la Banque mondiale est là pour la soutenir, à travers la création d’emploi », a-t-il fait savoir.

Dans la foulée, il a rappelé que « la Banque mondiale a déjà contribué à plus de 400 millions de FCFA pour soutenir la Côte d’Ivoire en mettant en place son plan de développement et surtout pour lui donner des techniciens, des ingénieurs qui feront d’elle demain un grand pays ».

« Nos amis de la Banque mondiale et de l’AFD sont prêts à nous accompagner », s’est félicité le Premier Ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé, qui a adressé à Rioux et Banga les remerciements de la Côte d’Ivoire.