Allamaye Halina (Premier ministre du Tchad) a transmis ce 14 octobre 2024 aux autorités administratives et sanitaires tchadiennes une note actant un contrôle plus strict de «l’interdiction de vente des intrants nutritionnels» à l’échelle nationale.

Cette note de la Primature souligne que «dorénavant, la vente de ces intrants sous toutes leurs formes est interdite sur l’ensemble du territoire national». Les responsables des structures sanitaires et leurs réseaux dans les marchés locaux «qui continueraient à se livrer à cette pratique malsaine seront sévèrement punis, conformément aux textes en vigueur», se veut ferme l’exécutif tchadien.

Le Premier ministre Allamaye Halina a ordonné aux autorités administratives «de veiller à l’application stricte des termes de cette interdiction qui ne doit souffrir d’aucune entrave», a-t-il relevé. La Primature a rappelé à cette occasion que ces intrants nutritionnels mis uniquement «à la disposition des structures sanitaires par le Gouvernement et ses partenaires, sont destinés à la prise en charge des enfants mal nourris».

Ces produits sanitaires se retrouvent malheureusement et souvent sur le marché local, «avec la complicité de certains responsables véreux», ont dénoncé les autorités tchadiennes.

Pays confronté à des déplacés internes depuis plusieurs années et à un afflux massif de Sud Soudanais et de Soudanais depuis avril 2023, le Tchad fait aussi face ces dernières semaines à des inondations historiques touchant sa capitale. Une donne qui devrait davantage corser le péril humanitaire dans ce pays sahélien.