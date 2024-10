Le ministère nigérian des Affaires étrangères a confié avoir convoqué ce 14 octobre 2024 le Chargé d’affaires de la Libye sur son territoire, après que l’équipe nationale de football du Nigeria «a été bloquée dans un aéroport libyen pendant plus de 12 heures». Ce grave incident est survenu alors que Libyens et Nigérians s’apprêtaient à disputer un match comptant pour la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Aucune information officielle n’a encore été publiée au sujet de cette convocation du diplomate libyen dans le cadre de ce dossier.

L’encadrement des Super Eagles du Nigeria a relaté son rocambolesque séjour en terre libyenne en indiquant que sa délégation y était arrivée dimanche 13 octobre pour le match retour de la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2025, après avoir battu vendredi 11 octobre la Libye 1-0, dans l’Etat d’Akwa Ibom (dans le sud du Nigeria).

Le jet affrété par les officiels du Nigeria et qui «devait atterrir à Benghazi a été soudainement dérouté vers l’aéroport international Al Abraq, un aéroport desservant la ville d’El Beïda, dans l’est de la Libye, et les joueurs sont restés bloqués sur place pendant des heures», ont dénoncé les dirigeants du football nigérian et leur Etat.

Face à un défaut «de carburant d’aviation (…) à l’aéroport d’Al Abraq», la diplomatie nigériane a intimé l’ordre à la délégation des Super Eagles de se retirer du match qu’il devait jouer. Les membres de cette délégation ont été bloqués «sans nourriture ni eau» à El Beïda.

Y. Tuggar, actuel chef de la diplomatie nigériane, a indiqué que la Fédération nigériane a saisi la CAF sur ce dossier. Dans une déclaration postée sur X, le capitaine des Super Eagles, William Troost-Ekong, a fait état «de la frustration et de l’épuisement essuyés par les membres de la délégation en raison des conditions intolérables» du voyage en Libye.

Plusieurs voix s’élèvent depuis ce 14 octobre sur le continent africain pour dénoncer le sort réservé à la délégation des Super Eagles en terre libyenne.

La NFF (Fédération nigériane de football) a indiqué dans la soirée de ce 14 octobre l’effectivité du rapatriement de sa délégation de la Libye.