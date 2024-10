Une mission du Fonds monétaire international (FMI), qui a séjourné au Tchad du 3 au 15 octobre 2024, dans le cadre de la consultation au titre de l’article IV pour 2024, a livré, mardi, les résultats de son évaluation de la situation macroéconomique du pays, qui affichent une augmentation de l’activité économique en 2023, laquelle restera modérée les deux années suivantes.

Selon une déclaration du chef de la mission, Edouard Martin, l’activité économique du Tchad a augmenté de 4,9 % en 2023, portée par un rebond de la production agricole, une augmentation des investissements publics et une production pétrolière plus élevée.

Pour 2024-25, les perspectives « restent globalement favorables mais font l’objet de risques importants », poursuit-il. D’après la mission, l’économie devrait ralentir cette année en raison d’une légère baisse de la production pétrolière et de l’impact des inondations.

En 2025, la croissance devrait atteindre 3,4 % grâce à de meilleures cultures agricoles et à l’activité de l’élevage, et ce en dépit d’une nouvelle baisse de la production pétrolière.

La mission indique aussi que compte tenu des hausses substantielles des prix des produits alimentaires et des carburants, l’inflation augmenterait jusqu’à 8,8 pour cent en glissement annuel à la fin de 2024 avant de diminuer progressivement à moyen terme.

Les risques incluent, précise-t-elle, une possible intensification des conflits régionaux, de fortes fluctuations des cours du pétrole et une multiplication des événements liés au changement climatique, tels que les récentes inondations.

Edouard Martin et son équipe ont fait des recommandations aux autorités tchadiennes concernant, entre autres, des mesures nécessaires pour améliorer davantage la mobilisation des recettes intérieures non pétrolières ; contenir les dépenses courantes ; garantir que les allocations budgétaires destinées aux dépenses sociales soient effectivement dépensées ; et réformer les procédures des passations des marchés publics pour accroître l’efficacité des investissements publics.

La mission du FMI a remercié les autorités tchadiennes « pour leur hospitalité, leur excellente coopération et des discussions franches et constructives ».