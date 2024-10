Rigathi Gachagua, Vice-président kényan, a été destitué tard dans la soirée de ce 17 octobre 2024 au terme d’une procédure parlementaire inédite. Une destitution qui marque le summum de plusieurs mois de bras de fer politique entre le Président William S. Ruto et son adjoint.

Agé de 59 ans, Rigathi Gachagua a été reconnu, par les Sénateurs, coupable de cinq charges sur les onze retenues contre lui. Selon la loi constitutionnelle en vigueur au Kenya depuis 2010, il suffisait à la Chambre haute du Parlement de le déclarer coupable «d’un chef d’accusation pour qu’il soit démis de ses fonctions».

Le sieur Gachagua est «accusé d’une part de corruption et abus de pouvoir». Et d’autre part de «détournements de fonds, de trafics d’influence et d’acquisitions frauduleuses d’hôtels et d’appartements». Il devient ainsi le premier Vice-président écarté du pouvoir dans le cadre d’une telle procédure.

Rigathi Gachagua a qualifié les accusations portées à son encontre de «pure propagande et de complot visant à le chasser du pouvoir en raison d’autres considérations politiques». Il était présent à l’ouverture des audiences au Parlement dans la matinée de ce 17 octobre, mais n’y est plus revenu après la pause déjeuner pour se défendre devant les Sénateurs. Son conseil invoque la dégradation subite de son état de santé qui lui vaut d’être en observation médicale «entre 48 et 72h».

Ses avocats qui ont proposé un report de la séance de ce 17 octobre sur le 22 octobre pour donner la chance à l’accusé de se défendre devant les Sénateurs ont boycotté le reste de l’audience de ce 17 octobre, face à la rebuffade de ces parlementaires.

Rigathi Gachagua a tenté ces dernières semaines de bloquer en justice le vote des Sénateurs, mais ses saisines ont été rejetées jusqu’ici. Disposant d’un vaste réseau d’influence au Kenya et tout particulièrement dans la région stratégique du Mont Kenya, Rigathi Gachagua, ex homme d’affaires, a joué un rôle déterminant dans la victoire de W. Ruto lors de la présidentielle du second semestre 2022, face à son grand rival Raila Odinga (50,49% contre 48,85%). Les deux politiques sont divisés depuis les géantes manifestations de juin-juillet 2024 au Kenya ayant exigé la démission du Président kényan.

Ruto a désormais 14 jours pour soumettre un nouveau nom pour le poste de Vice-Président au Parlement qui doit lui voter sa confiance.