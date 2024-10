Le Gouvernement tchadien a fait valider par le Parlement de Transition ce 16 octobre 2024 un prêt géant des Emiratis au Tchad, pays sahélien et producteur de pétrole.

Le Conseil national de transition (Parlement de Transition) a donné son accord pour «un prêt de 500 millions de dollars, soit plus de 300 milliards de francs CFA» octroyé par le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement (des Emirats arabes unis). L’Etat tchadien promet de faire des investissements productifs et massifs avec ce prêt (dans les services de base, infrastructures, etc.) qui représente «15% du budget étatique exercice 2024 qui s’élève à plus de 2.000 milliards de francs CFA».

Le Parlement de Transition a voté majoritairement en faveur de ce prêt: «150 voix pour, 1 contre et 3 abstentions».

Les opposants tchadiens s’inquiètent de la gestion de cet important prêt et des contreparties accordées par leur Gouvernement. Certains parlementaires ont exigé des garanties autour de l’utilisation de cette importante manne financière.

Selon les termes de l’entente financière entre les deux parties, il s’agit d’un «prêt de 14 ans au taux d’intérêt de 1%». L’Etat tchadien se félicite des termes de ce prêt, et de son faible taux d’endettement à l’heure actuelle.

Par la voix de l’argentier du pays, Tahir Hamid Nguilin, il a expliqué que «c’est comme si 42% des 500 millions de dollars étaient directement offerts au Tchad».

Ce prêt énorme intervient 10 jours après un furtif séjour du Président Mahamat Déby Itno à Abou Dhabi où il a rencontré le dirigeant

MBZ (Mohammed ben Zayed).