La ville de Hurghada (plus grande cité en bord de mer Rouge en Égypte) va abriter à partir de ce samedi 19 octobre la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) de Beach Soccer de la CAF 2024. C’est la sixième édition de cette compétition.

Le match inaugural de ce début de compétition va voir s’opposer ce 19 octobre 2024 l’équipe hôte, l’Égypte, et le Ghana sous le coup de 13h30GMT. Marocains et Tanzaniens se défieront également le même jour à partir de 12h30GMT.

Au total, huit équipes sont en lice pour ce tournoi continental. Il s’agit de l’Égypte, du Maroc, de la Tanzanie et du Ghana dans la poule A, et du Sénégal, du Mozambique, du Malawi, et de la Mauritanie dans le groupe B.

Principal enjeu de cette CAN 2024, c’est l’attribution de deux places qualificatives pour le premier Mondial de cette discipline qui sera jouée en Afrique en 2025, aux Seychelles. La première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA en Afrique verra donc prester trois équipes africaines. Une grande première pour le continent berceau de l’Humanité.

La finale et le match pour la 3è place de cette CAN de Beach Soccer, Hurghada 2024, se joueront le 26 octobre prochain. Le Sénégal est le champion en titre de ce tournoi panafricain. Titre remporté en 2023 à Vilankulos, au Mozambique.