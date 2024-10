L’INE (Institut national cap-verdien de la statistique) a livré ce 17 octobre 2024 des chiffres parlants autour de la baisse de l’incidence de pauvreté sur l’archipel du Cap-Vert.

Ces chiffres officiels révèlent que le taux de pauvreté absolue au «Cap-Vert est passé de 35,5% en 2015 à 24,75% en 2023, soit une diminution de 10,75% en huit ans». Des statistiques qui encouragent l’Etat capverdien à garder le cap pour l’atteinte de son objectif «d’éradiquer l’extrême pauvreté d’ici 2026» sur son sol.

L’INE se félicite dans ce sens la réduction de «l’extrême pauvreté de moitié». Elle est passée, selon son interprétation, «de 4,56% en 2015 à 2,28% en 2023, si on utilise le barème international de 2,15 dollars par jour et par personne», a détaillé cet Institut. L’INE salue dans la même veine le fait que «l’extrême pauvreté dans les zones urbaines plafonne dorénavant à 1,4% en 2023 contre 4,97% en zone rurale».

Ces avancées à l’échelle nationale cachent toutefois des «inégalités entre le monde rural et le monde urbain». Elles révèlent, selon des explications de l’INE, «que si la pauvreté a diminué en milieu urbain, passant de 28,08% en 2015 à 21,31% en 2023, elle a connu une baisse encore plus prononcée en milieu rural, passant de 48,87% en 2015 à 35,23% en 2023».