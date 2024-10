En tournée d’aurevoir sur le continent africain, l’Allemand Thomas Bach (président du CIO-Comité international olympique-) a fait une halte au Sénégal. Il s’est prononcé à ce sujet sur les préparatifs en cours des JOJ 2026 (Jeux olympiques de la jeunesse).

«Je peux vous confirmer, après avoir reçu des informations et effectué des visites sur certains sites de construction, que nous avons tous confiance dans la grande réussite de ces JOJ à Dakar, pour toute l’Afrique et par l’Afrique», a salué ce haut dirigeant sportif qui ne souhaite plus briguer de mandat à la tête du CIO.

Thomas Bach voue l’essentiel de son séjour sénégalais aux préparatifs des JOJ annoncés sur la période du 31 octobre au 13 novembre 2026 autour du slogan rassembleur «L’Afrique accueille, Dakar célèbre».

«Le Comité d’organisation a effectué un travail extraordinaire. Nous sommes sûrs que ses membres sont à la hauteur de ces défis et qu’ils peuvent se réjouir de l’appui des autorités sénégalaises», a en outre commenté Thomas Bach. Une telle mobilisation à ses yeux «promet une grande fête pour l’Afrique, un continent jeune, qui gagne en importance dans le monde du sport et du mouvement olympique», s’est projeté par ailleurs le patron du CIO.

Quatrième édition du genre, les JOJ 2026 se tiendront pour la première fois en Afrique. Ils réuniront au Sénégal des jeunes âgés de 15 à 18 ans dans 35 disciplines sportives.

Initialement prévus en 2022, puis reportés en 2026, les JOJ seront abrités par trois villes du Sénégal: Dakar, Diamniadio (à 30km de Dakar) et Saly (à 88 km de Dakar).