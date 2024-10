Le Forum ESG Afrique 2024 a ouvert ses portes ce lundi 21 octobre 2024 à Abidjan, la capitale de la Côte d’Ivoire, sous le thème « Construire un écosystème financier durable pour l’Afrique : une approche collaborative pour la divulgation des données ESG ».

Organisé par la Banque africaine de développement (BAD), en partenariat avec le Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF) et l’initiative « Making Finance Work for Africa » (MFW4A), ce forum, qui se tiendra sur deux jours, se concentrera sur des discussions critiques autour de la divulgation des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et la finance durable en Afrique, selon un communiqué publié sur le site de la BAD.

L’événement offre une plateforme pour un dialogue fructueux et le partage des meilleures pratiques entre les régulateurs et les opérateurs des marchés de capitaux, les investisseurs, les dirigeants d’entreprise et les partenaires du développement, indique-t-on.

Il est précisé que l’un des points forts du forum sera le lancement de la campagne de sensibilisation des parties prenantes pour le projet « Africa ESG Information Disclosure Hub » (Pôle de divulgation d’informations ESG en Afrique).

D’après la BAD, cette initiative vise à favoriser un consensus entre les parties prenantes sur la création d’une plateforme centralisée qui renforcera la transparence et facilitera l’accès des investisseurs aux données ESG essentielles sur l’ensemble du continent ; sachant que le hub soutiendra l’intégration des principes ESG dans les stratégies clés des entreprises africaines, favorisant ainsi le développement durable et l’investissement dans toute la région.