L’agence de notation internationale Standard & Poor’s a décidé, vendredi 18 octobre, de rehausser la notation de crédit de la République de Côte d’Ivoire, de BB- (Perspective Positive) à BB (Perspective Stable), a annoncé samedi dans un communiqué, le ministère ivoirien des Finances et du Budget.

Ce pays ouest-africain a ainsi renforcé «sa position de deuxième meilleur crédit d’Afrique subsaharienne», derrière le Botswana (noté BBB+, perspective stable), et a rejoint la même catégorie de notation de pays comme le Brésil, indique la même source.

Le ministère souligne que « cette décision, qui matérialise la perspective positive octroyée il y a tout juste 5 mois, en mai 2024, reflète l’appréciation par Standard & Poor’s des excellents progrès réalisés par la Côte d’Ivoire au cours des dernières années sur les plans économique et budgétaire, la très forte confiance de l’agence dans les perspectives de croissance et de réduction du déficit à court et moyen termes ».

D’après son communiqué, Standard & Poor’s a particulièrement mis en avant dans sa décision, plusieurs facteurs clés dont la résilience de l’économie ivoirienne malgré les chocs externes successifs, avec une croissance moyenne de 5,6% durant la période 2019-2024 et les excellents progrès réalisés en matière de consolidation budgétaire ainsi que la crédibilité des mesures prévues en vue d’atteindre l’objectif de réduire le déficit fiscal à 3% du PIB dès 2025.

L’agence de notation financière a aussi pointé du doigt la résilience monétaire de l’UEMOA incarnée par les mesures prises par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) entre 2019 et 2024, qui ont supporté les économies des États membres et assuré l’accès aux marchés de capitaux locaux, malgré les chocs externes successifs, tout en garantissant la stabilité des prix et ainsi qu’un niveau adéquat des réserves dans la zone.

La Côte d’Ivoire, qui se dit résolument engagée sur la voie de l’émergence, se considère aujourd’hui comme « l’un des pays les plus attractifs du continent» pour les investissements étrangers.