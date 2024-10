Le Complexe sportif Mohammed VI de la ville marocaine de Salé a offert son hospitalité au tirage au sort ce vendredi 18 octobre 2024, de la phase de groupe de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024.

L’AS FAR du Maroc (équipe championne en 2022) et l’équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns (lauréate de la compétition en 2021 et en 2023) ont été les têtes de série lors de ce tirage au sort.

Pour le compte de la poule A, et en guise de match d’ouverture du tournoi, l’équipe marocaine de l’AS FAR défiera les Sénégalaises des Aigles de la Médina. Dans le même groupe, on retrouve les Congolaises expérimentées du Tout-Puissant Mazembe et les étudiantes sud-africaines prometteuses de l’University of Western Cape.

Les Mamelodi Sundowns Ladies ont été logées dans la poule B. Les championnes d’Afrique en titre croiseront les crampons avec les Égyptiennes de Tutankhamun pour leur entrée dans le tournoi. Dans ce même groupe, on retrouve les Éthiopiennes de Commercial Bank d’Ethiopie et les Nigérianes valeureuses d’Edo Queens.

Le Maroc va abriter pour la 2è fois consécutive la phase finale de cette compétition de clubs réservée à l’élite du football africain féminin du 9 au 23 novembre 2024. La cagnotte finale de ce tournoi continental a été revalorisée à 400.000 USD.