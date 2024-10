Le Roi Mohammed VI a reçu lors d’une audience solennelle ce mercredi 23 octobre, à la Salle du Trône du Palais Royal de Rabat, Aziz Akhannouch et les membres de son gouvernement nouvellement remanié. Après la prestation de serment par les nouveaux membres de l’exécutif devant le Roi Mohammed VI, le Souverain a posé à cette occasion, pour une photo souvenir avec les membres de nouveau.

Cet événement symbolise le démarrage d’une ère de renouveau pour l’exécutif marocain et constitue une étape importante dans la restructuration de l’architecture de l’exécutif marocain appelé à consolider les fondements d’une gouvernance renforcée et relever les défis actuels auxquels fait face le Royaume.

La nouveauté dans ce gouvernement est l’intégration de six secrétaires d’Etat à raison de deux membres pour chacun des trois partis formant la majorité, le PAM, le RNI et l’Istiqlal.

Outre Aziz Akhannouch, chef du parti «Rassemblement National des Indépendants» (RNI), qui garde ses fonctions de Chef du gouvernement, les ministères régaliens n’ont pas changé de titulaires : Abdelouafi Laftit est maintenu à la tête du ministère de l’Intérieur, Nasser Bourita garde le portefeuille des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, Abdellatif Ouahbi du PAM (Parti authenticité et modernité) garde le ministère de la Justice, et Ahmed Toufiq, celui des Habous et des Affaires islamiques. Il en est de même pour Mohamed Hajoui qui est maintenu au poste de Secrétaire général du gouvernement, et Abdellatif Loudiyi à la tête du ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale.

Les titulaires des autres grands départements ministériels ont été épargnés par ce remaniement ministériel en l’occurrence Nadia Fettah Alaoui du RNI qui garde son poste de ministre de l’Économie et des Finances, et Nizar Baraka de l’Istiqlal qui a été maintenu dans ses fonctions de ministre de l’Équipement et de l’Eau.

Ce remaniement ministériel a sonné le départ de certains ministres. Mohamed Sadiki, du RNI, considéré comme proche d’Aziz Akhannouch, a dû céder les commandes du ministère de l’Agriculture à Ahmed Bouari. Abdellatif Miraoui du PAM a été remplacé par Azzedine El Midaoui à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Khalid Aït Taleb est logé à la même enseigne. Il quitte le département de la Santé, remplacé par Amine Tahraoui. Enfin, le département de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques est revenu à Karim Zidane, en remplacement de Mohcine Jazouli.

Le gouvernement remanié conduit par Aziz Akhannouch, est composé de 18 ministres, d’un Secrétaire général du gouvernement, de 5 ministres délégués et de six secrétaires d’Etat.