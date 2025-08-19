La marine des États-Unis organise 16 septembre au 6 octobre prochain, une nouvelle édition de l’exercice militaire UNITAS 2025, avec la participation d’«environ 8.000 militaires de 25 pays alliés et partenaires», indique un communiqué de la marine américaine.

Le Maroc qui jouit depuis juin 2004, du statut d’Allié majeur des États-Unis en dehors des pays de l’OTAN, sera le seul pays africain et arabe à participer à ces exercices militaires qu’organisent la marine américaine et ses alliés depuis 1960.

Le Royaume chérifien sera représenté à ces manœuvres par les éléments des Forces Armées Royales (FAR) qui auront l’opportunité d’échanger leur savoir-faire et leur expertise avec les armées des Etats-Unis et des autres pays participants.

Les Forces Armées Royales du Maroc sont régulièrement conviées à participer à des exercices navals organisés par les États-Unis, comme lors du «Phoenix Express 24», ou encore lors du «Sea Breeze 2021», qui s’est tenu en juillet 2021 dans les eaux ukrainiennes de la mer Noire. Les marines marocaine et américaine collaborent également dans le cadre d’exercices bilatéraux, comme l’édition 2023 de l’«Atlas Handshake».

L’édition 2025 de l’UNITAS, se déroulera autour de plusieurs bases militaires longeant la côte Est des États-Unis, notamment Naval Station Mayport en Floride, Marine Corps Base Camp Lejeune en Caroline du Nord et Naval Station Norfolk en Virginie.

Le Chef du commandement Sud des forces maritimes américaines, le contre-amiral Carlos Sardielo a déclaré à ce propos, que «cet exercice constituait une occasion stratégique en vue de renforcer la confiance entre les alliés pour faire face ensemble aux menaces».

L’exercice UNITAS 2025 qui prend fin le 6 octobre 2025, cèdera place à des cérémonies commémoratives du 250ème anniversaire de la création de la marine américain, en présence de plusieurs délégations militaires représentant les pays ayant participé à l’exercice naval en question.