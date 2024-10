Le Conseil des ministres du Burkina Faso a adopté ce mercredi, un décret portant la création d’une Société d’économie mixte dénommée Société Nouvelle-Brasserie du Faso «SN-BRAFASO».

Dans le cadre de la refondation de l’Etat et du contrôle des actions des secteurs stratégiques engagées par le Gouvernement, le ministère en charge de l’Industrie a été instruit de prendre des dispositions idoines pour la relance des activités de l’ancienne entreprise parapublique BRAFASO qui avait été liquidée et son patrimoine a été transféré à l’Etat, souligne le rapport du Conseil.

La SN-BRAFASO est présentée comme une société d’économie mixte à participation publique majoritaire, au capital fixé à six milliards de FCFA, dont la part de participation de l’Etat représente 70% du capital social, contre 30% pour le secteur privé.

La nouvelle société se fixe pour objectifs la fabrication et la vente de tous produits industriels, finis ou semi-finis ; la fabrication et la vente de bière, de malt, de boisson alcoolisée, de vin, de liqueur, de boisson gazeuse, de jus de fruits ; l’entreposage frigorifique et la fabrication de glace.

Elle a également pour missions d’acheter, de vendre, de transformer tous produits servant à l’exploitation de ses industries ; de produire et/ou d’acheter les boissons, alcools et marchandises diverses, y compris leur distribution sur le territoire national ou leur exportation.

Par la mise en place de la SN-BRAFASO, l’Etat entend réaffirmer son rôle dans le cadre de la politique nationale de relance industrielle ; et vise la réduction du chômage des jeunes qualifiés, la transformation des matières premières locales inhérentes à la fabrication des boissons, ainsi que la réduction de l’importation des boissons destinées aux consommateurs locaux.

BRAFASO, qui appartenait à l’homme d’affaires Pangueba Mohammed Sogli, avait été inaugurée officiellement en octobre 2004 dans la commune de Komsilga, avant de refermer ses portes en 2008 en raison de manque de financements complémentaires au fonctionnement de l’usine.