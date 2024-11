Le ministre malawite des Transports et des Travaux publics, Jacob Hara, et son homologue rwandais des Infrastructures, Jimmy Gasore ont signé ce jeudi, un accord bilatéral portant sur les services aériens en vue d’améliorer le transport aérien entre leurs deux pays, a rapporté l’agence rwandaise de presse.

D’après la même source, cette initiative «témoigne de la confiance mutuelle et de l’engagement» des deux pays «à approfondir leur partenariat stratégique».

Kigali et Lilongwe s’attendent à ce que des règles communes facilitent la coopération des entreprises rwandaises et malawites et réduisent la charge administrative, créant ainsi de meilleures opportunités d’investissement et renforçant la prospérité et la croissance économique, précise l’agence de presse.

Le Rwanda estime, selon la même source, que la signature de cet accord avec le Malawi lui offre un marché plus vaste à exploiter grâce à de nouvelles offres touristiques.