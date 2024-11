Le Président de la Transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema qui effectue une mini-tournée dans son pays, a donné le coup d’envoi ce vendredi 31 octobre, aux travaux de la route Ndendé-Doussala devant renforcer le corridor Libreville-Brazzaville.

L’exécution de l’ensemble de ces travaux permettra de doter le corridor Libreville-Brazzaville d’une route entièrement bitumée, assurent les autorités de Libreville, précisant que la réalisation de ce projet permettra également d’améliorer «l’efficacité de la chaîne logistique de transport et de réduire les coûts d’acheminement des produits transportés afin d’accroître leur degré de compétitivité sur le marché local voire international».

Le Gabon et le Congo-Brazzaville ont bénéficié pour ce projet routier, d’un financement de la Banque africaine de développement (BAD). Ces travaux seront réalisés en deux phases. La première couvre le bitumage des tronçons d’extrémité Ndendé-Doussala-Rivière Ngongo (49 km, du côté gabonais) et Kibangou-Dolisie (93 km, du côté congolais) et la seconde phase consistera à réhabiliter en terre, le tronçon intermédiaire Kibangou-Ngongo (130 km du côté congolais) pour assurer la continuité du trafic.

La réhabilitation de la voie Ndendé-Doussala relève d’un programme régional visant à relier toutes les capitales de l’Afrique centrale par une route bitumée afin d’accélérer l’intégration en Afrique centrale.

Cette intégration est confrontée à de grands obstacles douaniers et tarifaires dans cette partie de l’Afrique. Une première route du genre relie déjà Libreville à Yaoundé (Cameroun) grâce à un financement de l’Union européenne.