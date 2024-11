La Secrétaire d’État adjointe américaine aux Affaires africaines, Molly Phee effectue jusqu’au 8 novembre 2024 à Dakar, la capitale du Sénégal, un séjour au cours duquel, elle représentera son pays à la Biennale de Dakar, l’un des plus grands festivals artistiques d’Afrique.

Les États-Unis sont invités d’honneur à la ‘Biennale de Dakar 2024’. Un pavillon leur y est dédié ; il présente des œuvres de sept artistes américains sur le thème «The Work of the Wake» (‘L’œuvre de la veillée’). Une somme d’œuvres choisies à dessein pour explorer les liens culturels profonds entre les États-Unis et l’Afrique, et présentant des expressions diverses et fortes de l’identité, de la résilience et de l’héritage culturel entre les deux parties du monde.

La diplomate américaine a pour mission phare de souligner à ce rendez-vous culturel «l’importance des échanges culturels et du partenariat historique entre les peuples des États-Unis et du Sénégal», indique le Département d’Etat américain.

Molly Phee est accompagnée durant son déplacement au Sénégal par le directeur du Musée national de l’histoire et de la Culture afro-américaines du Smithsonian, Kevin Young, également membre du Conseil consultatif du Président américain sur le ‘dialogue avec la diaspora africaine.

Au cours de sa visite, la Sous-secrétaire Phee présentera également en compagnie d’une délégation d’entreprises américaines de renom, les atouts de la diplomatie commerciale des USA en Afrique, en vantant les mérites des entreprises américaines au Sénégal.

Le Département d’Etat fait état dans cet agenda, de rencontres des responsables américains avec des représentants du Gouvernement sénégalais et des acteurs du secteur privé.