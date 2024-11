Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a annoncé le week-end écoulé, la nomination de la Tunisienne Aya Chebbi comme que «Championne Globale sur la violence sexuelle liée aux conflits et de la liaison avec la jeunesse» auprès du bureau de la Représentante Spéciale et Secrétaire générale adjointe des Nations Unies (RSSG), Pramila Patten.

«Mme Chebbi soutiendra le travail du mandat en tant que notre agent de liaison auprès des jeunes. Elle est une militante et une leader remarquable, qui a mobilisé des jeunes du monde entier pour apporter des changements significatifs. Aya, je suis ravie d’avoir l’opportunité de collaborer étroitement avec vous alors que nous unissons nos forces pour construire un monde et un avenir sans conflit ni violence sexuelle pour tous», a détaillé Pramila Patten dans son mot de circonstance.

Aya Chebbi est une professionnelle de la diplomatie en Afrique. Elle est la toute première émissaire (Envoyée spéciale) de la Jeunesse de son pays auprès de l’Union Africaine, et fut la plus jeune diplomate admise au Cabinet du Président Kaïs Saïed (2018-2021).

Durant sa mission auprès de l’UA, elle aura plaidé auprès de plus de 50 Chefs d’État et de Gouvernement autour du «Programme de la jeunesse en Afrique» pour un changement de politiques publiques à l’échelle continentale et une plus grande augmentation des nominations de jeunes dans les Etats africains.

La diplomatie onusienne précise par ailleurs qu’Aya Chebbi a consacré les 15 dernières années de son engagement multisectoriel «à bâtir des passerelles» en Afrique et au-delà. Son rêve majeur est de «reconstruire une solidarité continentale pour les droits et le leadership des jeunes et des femmes».

Cette jeune Tunisienne est diplômée en Relations Internationales à l’Université de Tunis El Manar et est aussi titulaire d’un Master en «Etudes Africaines de l’Université de Londres».