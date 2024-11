Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga a donné officiellement le coup d’envoi de l’année scolaire 2024-2025, ce lundi 4 novembre au lycée ‘Notre Dame du Niger’ à Bamako, la capitale du Mali

La cérémonie présidée par Choguel Kokalla Maïga a été marquée par une leçon inaugurale sur «l’entrepreneuriat» marquée par des échanges entre officiels et lycéens.

Initialement programmée pour le 1er octobre dernier, la rentrée scolaire 2024-2025 au Mali avait été reportée pour le 04 novembre en raison d’une «catastrophe nationale décrétée par le Gouvernement» suite aux graves inondations qui ont touché plusieurs régions du pays ouest-africain et s’est soldé par un lourd bilan officiel : de 177 morts, 148 blessés et 264.646 sinistrés, selon le Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes (CECOGEC).

Le ministre malien de l’Education nationale, Amadou Sy Savané, a confié à la presse que tout était mis en œuvre pour accueillir les élèves dans de meilleures conditions, précisant que «des mesures sanitaires ont été déployées depuis des semaines pour garantir un retour sécurisé et serein à l’école et un environnement propice à l’apprentissage».

Il a en outre, indiqué que «sur 126 écoles occupées par des sinistrés, 103 ont été libérées et prêtes à accueillir les élèves, ajoutant que 23 établissements ne pourront toutefois pas être fonctionnels avant le 4 novembre.