Une conférence, organisée le 6 novembre à Lyon (Sud-est de la France) par le Consulat général du Maroc, a mis en lumière les progrès significatifs dans les provinces du Sud du Maroc sous la direction de Roi Mohammed VI. L’événement se tient à l’occasion du 49e anniversaire de la Marche Verte, sous le thème «Provinces du Sud du Maroc : Potentiel et opportunités d’investissement».

La conférence à laquelle ont participé outre le Consul général du Maroc à Lyon, Mme Fatima Baroudi, de nombreuses personnalités françaises, des membres de la diaspora marocaine, et des experts économiques.

Cette rencontre a permis aux intervenants de présenter à l’assistance, les réalisations majeures entreprises dans les provinces sahariennes, conformément aux orientations et à la vision stratégique du Roi Mohammed VI, ce qui a favorisé un développement économique rapide dans les provinces du Sud, avec une dynamique similaire à celle d’autres parties du Royaume.

Les intervenants ont mis en évidence la transformation des provinces du Sud en un pôle de développement clé, attirant des investissements et des projets d’infrastructure importants, transformant la région en un carrefour stratégique entre l’Afrique et l’Europe et un hub économique africain.

Dans son exposé, Henri Louis Vedie, professeur à HEC Paris, a évoqué l’essor de ces provinces depuis la Marche Verte et les réformes économiques menées sous le règne du Roi Mohammed VI depuis 1999, notamment dans les secteurs agricoles, maritimes et touristiques.

De son côté, Tariq Essaid, consultant en management, a présenté les récentes réformes en matière d’investissement, tandis que Nabil Ameziane du Centre régional d’Investissement de Dakhla a détaillé les opportunités d’investissement, notamment à travers des guichets uniques facilitant les démarches administratives.

Des documentaires ont été ensuite projetés à l’assistance, rappelant les moments marquants de la mémorable Marche Verte et mettant en avant les ressources et l’énorme potentiel d’investissement de Dakhla. Des entrepreneurs ont également témoigné des succès obtenus dans le Sud grâce à un environnement propice aux affaires.