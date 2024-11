Le gouvernement polonais s’est engagé à augmenter sa contribution de 100 % par rapport au cycle précédent de reconstitution du fonds de l’Association internationale de développement (IDA), manifestant ainsi son engagement continu en faveur du développement international, s’est félicitée, jeudi dans un communiqué, la Banque Mondiale (BM).

L’IDA, une des filiales de la BM, soutient l’essor économique des pays les plus pauvres par des prêts et des dons, indique le communiqué, précisant que cette Association vient en aide à 78 pays à faible revenu, à travers le financement de projets qui stimulent la croissance économique, renforcent la résilience et améliorent les conditions de vie des populations dans le monde entier.

La Banque mondiale souligne que l’engagement sans précédent pris par la Pologne en faveur de la 21e reconstitution des ressources de l’IDA (IDA-21), d’un montant de 37 millions d’euros, intervient dans un contexte difficile, marqué par une « polycrise » qui frappe plus durement les pays à faible revenu.

En effet, les 26 pays les plus pauvres de la planète, qui abritent 40 % des personnes les plus démunies dans le monde, connaissent un niveau d’endettement d’une ampleur sans précédent depuis 2006 et sont de plus en plus vulnérables aux catastrophes naturelles et autres chocs, explique la BM.

Le ministre polonais des Finances, Andrzej Domański, cité dans le communiqué, a déclaré que « le renforcement de notre contribution à l’IDA témoigne de notre confiance dans la force de l’action collective pour promouvoir un développement et une résilience durables» dans le monde.

« En ces temps troubles, les pays à faible revenu ont un besoin urgent de soutien. Nous sommes déterminés à travailler avec la communauté internationale pour répondre à ces enjeux pressants et apporter notre soutien aux populations les plus vulnérables », a-t-il ajouté.

Pour le vice-président de la Banque mondiale pour le financement du développement, Akihiko Nishio, «l’augmentation de la contribution de la Pologne est un témoignage puissant de solidarité et d’attachement à notre avenir collectif et au progrès mondial ».

Ce soutien, a-t-il précisé, accompagnera «des projets de l’IDA qui rendent accessibles et mobilisent des capitaux privés, renforcent la stabilité économique, favorisent la résilience climatique et œuvrent pour sortir de la pauvreté des millions de personnes».