La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé, jeudi dans un communiqué, le renforcement de sa coopération avec le Royaume d’Espagne à travers une revue des Programmes Prioritaires conjoints pour la période 2024 2027.

Dans ce cadre, une session technique de travail a eu lieu, la veille à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, entre la Direction des Relations Extérieures de la CEDEAO et le Bureau de la Coopération Espagnole.

Ont également pris part à cette rencontre, les Responsables des Agences techniques de la Commission de la CEDEAO telles que le Centre de la CEDEAO chargé des questions d’énergie renouvelable (ECREEE), le Centre pour le Développement du Genre (CCDG), l’Unité de préparation des Projets et infrastructures de la CEDEAO (PPDU), l’Agence chargée de l’agriculture (ARAA), ainsi que de la Direction de l’Education, des Sciences et de la Culture de la Commission de la CEDEAO, précise le texte.

D’après la même source, les participants ont passé en revue, au cours de la réunion, les actions et activités liées aux programmes 2024-2027 dans des domaines prioritaires en lien avec plusieurs domaines.

Il s’agit notamment des domaines liés au développement Rural, aux Systèmes Agroalimentaires Durables et de Sécurité Alimentaire, l’Accès à l’Energie Propre, l’Egalité, l’Equité du Genre et l’Autonomisation des Femmes et des Filles, la Connectivité et les Infrastructures, le Développement Economique Inclusif, et le Renforcement Institutionnel.