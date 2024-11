Le Gouvernement du Bénin s’est félicité, jeudi dans un communiqué, de l’annonce faite, le même jour, par le Canada, «d’élever le niveau de sa représentation diplomatique à Cotonou au rang d’ambassade pour marquer une étape importante dans le renforcement des relations diplomatiques» entre les deux pays.

« Cette décision du Canada témoigne de l’attractivité croissante du Bénin sur la scène africaine et internationale et de la reconnaissance de la politique diplomatique et des réformes entreprises par le Gouvernement du Président Patrice Talon pour moderniser le pays et stimuler son développement économique », indique le gouvernement béninois dans son communiqué.

Pour l’exécutif de ce pays ouest-africain, « l’ouverture d’une ambassade du Canada près le Bénin, avec résidence à Cotonou, permettra d’approfondir notre coopération dans des domaines prioritaires tels que la formation et le renforcement des capacités des jeunes, la promotion des énergies renouvelables, la promotion des droits, l’autonomisation des femmes et la nutrition ».

Cette nouvelle étape dans les relations bilatérales, «ouvre la voie à un partenariat bilatéral renforcé et mutuellement bénéfique» pour le Bénin et le Canada qui «partagent des valeurs communes», ajoute la même source.

Le Gouvernement béninois « remercie les autorités canadiennes pour cette marque de confiance et se réjouit des nouvelles opportunités de collaboration qui en découleront, au bénéfice de nos deux peuples », conclut le texte.

Rappelons que Cotonou avait annoncé, en septembre 2019, la fermeture de son ambassade au Canada « dans le cadre d’un réaménagement de la carte diplomatique du Bénin ». A présent Cotonou est appelée à renvoyer l’ascenseur à Ottawa en rouvrant sa mission diplomatique au Canada.