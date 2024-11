La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé avec satisfaction, ce jeudi, l’attribution du Grand Prix spécial à son Mécanisme des bénéfices de l’adaptation (ABM), lors de la première édition des Prix de l’innovation Finance Your Cities (FYC) organisée, le 5 novembre dernier au Caire en Egypte.

Ce prestigieux prix reconnaît l’ABM comme l’innovation la plus inspirante en matière de financement de l’adaptation climatique en milieu urbain, d’après le communiqué de la BAD.

Le prix a été reçu par le chef du bureau pays de la Banque panafricaine en Egypte, Abdourahmane Diaw et Gareth Phillips, chef de la division du financement du climat et de l’environnement, à l’occasion du 12e Forum urbain mondial tenu au Caire.

La BAD présente l’ABM comme un instrument financier innovant permettant de mobiliser des financements publics et privés pour renforcer la résilience climatique des communautés et des écosystèmes vulnérables. L’instrument certifie les multiples avantages des mesures d’adaptation et les monétise pour mettre en œuvre des projets qui ne seraient pas réalisables autrement.

De même, ce mécanisme fournit des informations crédibles, vérifiées et quantifiées sur les progrès réalisés en matière de résilience et de développement durable par rapport à la situation habituelle et les financements associés.

Le communiqué note que le jury du Prix a souligné l’approche innovante de l’ABM pour surmonter les obstacles identifiés et son engagement à construire un développement urbain durable et résilient aux changements climatiques.

Pour ce jury, l’ABM peut jouer un rôle déterminant à l’heure actuelle où 70 % des villes africaines sont très vulnérables aux chocs climatiques, et que le continent devrait connaître des hausses de température deux à quatre fois supérieures à la moyenne mondiale.

L’ABM, piloté depuis 2019 par la BAD, fonctionne avec d’autres instruments financiers de la Banque, notamment les Fonds d’investissement climatiques, le Fonds pour les changements climatiques en Afrique, le Guichet d’action climatique, le Fonds d’assistance au secteur privé africain et le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique.