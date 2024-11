Le ministre sénégalais de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine, a déclaré avoir été informé des projets d’actes de violence et de sabotage que nourrissent certains acteurs contre des caravanes et d’autres activités organisées par des listes concurrentes, à l’occasion de la campagne électorale pour les législatives anticipées du dimanche 17 novembre prochain au Sénégal.

Cette situation prévaut en dépit de toutes les dispositions prises pour permettre une campagne électorale apaisée, a regretté le ministre dans un communiqué publié lundi, mettant, en même temps, en garde les éventuels contrevenants à l’arrêté n°026507 du 22 octobre 2024 qui interdit le port d’armes de toutes catégories et de matières explosives, pendant la période allant du 17 octobre au 17 décembre 2024.

Ce responsable gouvernemental a averti que des instructions fermes ont été données aux forces de sécurité pour fouiller systématiquement les personnes et les cortèges considérés comme suspects et que la découverte de toute arme, par nature ou par destination, entrainera l’application des sanctions prévues par la loi.

Il a invité les partis politiques, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes, de communiquer aux autorités administratives concernées, au plus tard la veille de leur déplacement, l’itinéraire et les horaires de passage de leurs cortèges, dans l’objectif de mieux assurer l’ordre et la sécurité publics.

Le ministre a renouvelé, enfin, l’appel au sens des responsabilités de tous les acteurs pour la poursuite de la campagne électorale dans un climat de paix et de sérénité.