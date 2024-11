Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé, mardi dans un communiqué, une facilité de garantie de transaction pour le financement du commerce d’un montant de cinq millions d’euros en faveur d’Ecobank Centrafrique, approuvée le 31 octobre dernier par le Conseil d’administration de la BAD.

Cette facilité permettra à la banque panafricaine de fournir jusqu’à 100 % de garantie aux banques confirmatrices pour le risque de non-paiement résultant de la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce émis par Ecobank Centrafrique au profit des entreprises locales et des petites et moyennes entreprises (PME), explique le document.

La garantie de transaction, ajoute le communiqué, soutiendra ainsi les importations de biens essentiels et d’intrants divers dans des secteurs clés de l’économie centrafricaine, à savoir les télécommunications, l’agro-industrie et l’industrie manufacturière.

Le responsable pays de la BAD en République centrafricaine, Mamady Souaré, cité dans le communiqué, a souligné que « la garantie de transaction est l’un des meilleurs instruments du secteur privé du guichet de la Banque africaine de développement qui s’ouvre en République centrafricaine pour améliorer les possibilités d’importation des entreprises locales ».

Son institution espère, selon lui, que «cette opération ouvrira la porte au déploiement d’autres instruments de financement du secteur privé du Groupe de la Banque en faveur des opérateurs économiques centrafricains ».

Le directeur général d’Ecobank Centrafrique SA, Félix Landry Njoume qui s’est félicité du partenariat avec la Banque, a fait savoir que cette garantie de transaction permettrait à son établissement d’élargir davantage son offre de crédit d’importation des biens et services aux PME et aux entreprises locales qui sont, en principe les moteurs de la croissance, de la création d’emplois et qui se trouvent très souvent confrontées à des difficultés d’accès au financement bancaire.

« Cette facilité sera un levier pour les PME, afin de relever les défis prioritaires du développement durable et créer un impact positif pour l’économie centrafricaine », a-t-il ajouté.

La garantie de transaction du Groupe de la BAD, lancée en 2021, est l’un des instruments de financement du commerce offerts par la BAD pour soutenir les banques commerciales en Afrique.