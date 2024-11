Le gouvernement du Bénin, qui prône la politique de transformation locale des productions agricoles, a annoncé la construction, dans les prochains mois, de six infrastructures modernes de transformation de manioc, de riz et de maïs produits à Kétou (Sud-Est).

Dans ce cadre, le ministre béninois de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui a procédé le mardi 12 novembre, à la remise officielle d’un site à la Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA) pour l’édification desdites infrastructures, lors d’une cérémonie tenue en présence des populations bénéficiaires, selon les informations relayées sur le site du gouvernement.

Dossouhoui a rappelé l’engagement du gouvernement de ne plus exporter ses produits à l’état brut, soulignant que «nous n’allons pas nous peiner pour labourer, pour planter, pour entretenir nos champs et envoyer nos productions ailleurs sans les transformer » et d’assurer que «nous allons les transformer sur place en divers produits pour la consommation au Bénin puis envoyer le reste dans d’autres pays pour plus de valeur ajoutée».

«L’usine de Kétou va produire du lafou labellisé, certifié. L’usine va produire de la farine panifiable pour contribuer à la fabrication du pain, et suppléer au blé de plus en plus cher. L’unité va créer un marché pour toutes les productions », a, entre autres, détaillé le ministre.

Le Directeur Général de la SoNaMA, Eric Renaud, a affirmé que l’infrastructure de transformation du manioc a besoin de 1.500 tonnes de ce produit pour son fonctionnement en 300 jours sur 365. D’après lui, « le challenge, à travers la construction et le fonctionnement de cette unité, est de faire du lafou, le meilleur du monde».

Le projet est co-financé par le gouvernement du Bénin et le Fonds mondial de transformation de l’agriculture (FIDA) à travers le Projet d’Appui au Développement Agricole et à l’Accès au Marché (PADAAM). Le coût total de réalisation des unités projetées s’élève à près de quatre milliards six cents millions FCFA (TTC), et la livraison des clés des futures unités de production est prévue vers fin juin 2025.

Le Directeur pays FIDA pour le Bénin et le Togo, Jean-Pascal Kaboré, présent à la cérémonie, a souligné que la remise du site est d’une importance capitale pour les coopératives productrices des filières accompagnées par le PADAAM.