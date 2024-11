Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCI-Togo), José Kwassi Symenouh a reçu en audience hier mardi, l’Ambassadeur de l’Inde au Togo, Sanjiv Tandon, avec qui il a échangé sur plusieurs pistes de coopération dans des secteurs clés tels que l’agriculture, les infrastructures ferroviaires, ou encore le soutien à l’entrepreneuriat, lit-on sur le site de la CCI.

L’Ambassadeur hindou a réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner le Togo dans ses projets de développement. D’après la CCI, le projet de la réhabilitation des voies ferroviaires, visant à moderniser le réseau ferroviaire national pour répondre aux défis liés au commerce et au transport, a particulièrement retenu l’attention du diplomate indien, après une présentation faite par Symenouh.

Alors que l’Inde avait déjà affiché un intérêt pour ce projet dans les années 1990, l’Ambassadeur a renouvelé l’intérêt de l’Inde, proposant à la CCI-Togo « de soumettre une proposition détaillée à l’Ambassade, afin qu’elle puisse être examinée par les autorités indiennes» de New-Delhi.

Selon la CCI, l’ambassadeur Sanjiv Tandon serait « convaincu que ce projet, une fois matérialisé, apportera des solutions durables aux problématiques de transport et de logistique, contribuant ainsi au développement économique du Togo ».

L’inde, à travers sa mission diplomatique à Lomé, a proposé également son aide au Togo dans plusieurs autres domaines, comme le partage de son expertise en matière de mécanisation et d’irrigation pour soutenir le développement agricole dans le pays, ou encore en matière de soutien aux startups en vue de stimuler l’entrepreneuriat local.

A la même occasion, le diplomate indien a salué la qualité des relations commerciales entre son pays et le Togo, lesquelles se seraient considérablement renforcées ces dernières années.

Il a rappelé que les exportations de produits togolais vers l’Inde avaient augmenté de 57% et que les échanges bilatéraux avaient atteint plus de 500 millions de dollars, témoignant, selon lui, d’une coopération dynamique et d’un accès croissant des produits togolais au marché indien.

Cette dynamique serait en partie due aux concessions douanières sur les produits togolais, qui bénéficient d’une réduction de 99% des droits de douane, facilitant ainsi l’accès des produits togolais en Inde, précise-t-on.

L’ambassadeur et le président de la CCI-Togo ont convenu d’organiser une rencontre entre les entreprises indiennes présentes au Togo et leurs consœurs togolaises afin de renforcer davantage les relations commerciales entre les deux pays.