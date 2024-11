L’exécutif béninois s’apprête à créer trois Centre panafricains d’excellence sur ses campus universitaires dans l’optique de s’ouvrir davanatge à l’Afrique, indique un communiqué gouvernemental rendu public ce mercredi 13 novembre à Cotonou, al capitale du Bénin.

Les trois Centres d’excellence d’Afrique seront réalisés sur les «campus de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques à Dangbo et de l’Institut national de l’Eau et de l’Ecole polytechnique à Abomey-Calavi» grâce à un financement de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement (AFD), précise le communiqué.

«La construction de ces Centres d’excellence vise à doter les Universités où ils sont implantés, d’un cadre adéquat pour la formation d’éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région», ajoute la même source.

Ils «seront pourvus d’équipements scientifiques modernes et de mobiliers adéquats dans le but de renforcer la qualité de l’enseignement et de la recherche», assure l’exécutif béninois, précisant que ces Centres «serviront également à abriter des rencontres internationales dans leurs secteurs respectifs».

Les trois futurs Centres feront partie d’un pool de 53 Centres d’excellence au sud du Sahara répartis dans 11 pays africains et dédiés respectivement aux filières Sciences, Mathématiques, Informatique et Application, Eau et Assainissement, Ingénierie, Energie, Infrastructures de Transport et Environnement, rappelle le pouvoir central béninois dans son communiqué.