Les Etats membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont réaffirmé «leur volonté de mutualiser leurs ressources numériques en vue de renforcer leur souveraineté», lors d’un Salon dédié au numérique tenu ce mercredi 13 novembre à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

Le Mali et le Niger (les 2 autres membres de l’AES en plus du Burkina Faso) sont les invités spéciaux de la 19è édition de la «Semaine du numérique» dont les travaux se tiennent jusqu’à 15 novembre, sous le thème : «Transformation digitale et développement économique: enjeux des FinTech».

«La mutualisation des ressources et des expertises numériques entre nos pays de l’AES, de Niamey à Bamako en passant par Ouagadougou, est essentielle pour renforcer notre quête de souveraineté et de développement», a soutenu le Premier ministre burkinabè, Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla.

Cette conclave sert de tribune depuis le 11 novembre à divers experts de la fintech pour examiner «les apports des technologies numériques dans le secteur financier» des pays de l’AES.

Le ministre nigérien de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique, Sidi Mohamed Raliou a rappelé à cette occasion, «l’importance pour les pays de l’AES de réaliser un centre névralgique du réseau à fibre optique pour interconnecter les populations et améliorer la pénétration de l’internet».

Fondée en septembre 2023, l’AES a été lancée officiellement début juillet 2024 à Niamey, la capitale du Niger.