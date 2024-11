Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du référendum constitutionnel tenu le 16 novembre au Gabon, qui affichent 91,80% des suffrages exprimés en faveur du «Oui», une délégation d’observateurs nationaux et internationaux a été reçue, lundi, par le président gabonais, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, auquel elle a exposé son évaluation du processus électoral.

D’après un communiqué de la présidence, les observateurs ont principalement salué la sécurité assurée dans les bureaux de vote et pour les citoyens, la transparence des étapes du processus électoral, l’apaisement dont la quiétude a favorisé une participation citoyenne et la promptitude des acteurs impliqués.

Ils auraient félicité les autorités gabonaises pour la «qualité de l’organisation de cet événement historique qui s’est déroulé dans un climat de paix et de sérénité, exprimant leur satisfaction quant aux avancées démocratiques et aux droits fondamentaux inscrits dans la nouvelle Constitution», ajoute la présidence gabonaise.

La délégation a réaffirmé son engagement à accompagner le peuple gabonais tout au long de la phase de transition, en vue du retour à la légalité constitutionnelle, précise la même source.

Dans son communiqué annonçant les résultats provisoires de l’élection, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Herman Immongault a souligné que « la transparence et la régularité du scrutin ont été validées par plus de 200 observateurs nationaux et internationaux, qui n’ont relevé aucun incident majeur durant le processus électoral».

Le ministre a soutenu, que la présence des observateurs internationaux «témoigne de la volonté des autorités de transition de respecter leur feuille de route et leurs engagements en faveur d’une démocratie transparente et crédible».

Herman Immongault avait annoncé, en octobre dernier, le retour des observateurs internationaux, conformément aux engagements du président de la Transition, pour « bénéficier d’une expertise extérieure » des démocraties établies.

Il faut reconnaître que la transparence était effectivement un des enjeux majeurs de ce référendum, premier scrutin organisé sous l’ère du président de la Transition, Oligui Nguema qui avait renversé, par un coup d’Etat, le régime du président Ali Bongo, en août 2023.