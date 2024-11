La 13e édition des Assises de la Transformation Digitale en Afrique (ATDA 2024) se tiendra les 20 et 21 novembre à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, sous le thème : «Alliance Cloud/IA : quelles perspectives pour l’Afrique ?».

L’évènement est porté par Cio Mag, le média panafricain de référence dédié aux technologies de l’information et de la communication, et placé sous le parrainage du ministère ivoirien de la Transition Numérique et de la Digitalisation.

La rencontre d’Abidjan devrait donner l’occasion aux participants et en particulier aux principaux acteurs du numérique africain, de débattre, selon les organisateurs, d’un sujet essentiel pour accompagner le développement et la transformation du continent dans une ère de progrès technologiques accélérés.

Le choix de la capitale économique ivoirienne pour abriter l’édition 2024 des ATDA, est justifié par le fait que la Côte d’Ivoire, un Carrefour des échanges économiques en Afrique de l’Ouest, s’affirme comme un hub technologique majeur, ayant placé le numérique au cœur de sa stratégie de développement.

Il reflète également une volonté affirmée de renforcer la coopération régionale et d’encourager le partage d’expériences en matière de transformation numérique, à un moment où l’alliance entre le cloud et l’IA devient cruciale pour le développement du continent africain, estiment les organisateurs.

La Côte d’Ivoire dispose d’infrastructures modernes et d’un écosystème numérique en plein essor, avec une concentration croissante de start-ups, de centres de recherche et d’entreprises technologiques.

Les ATDA réunissent chaque année les principaux décideurs de l’écosystème numérique africain pour échanger sur les enjeux de la construction numérique. Il s’agit d’une plateforme de rencontres de haut niveau entre Africains, Européens, Asiatiques et Américains depuis 2011.

D’une manière générale, ces assises permettent aux participants d’échanger sur les meilleures pratiques et d’identifier de nouveaux partenaires et de nouvelles opportunités d’affaires sur le continent.