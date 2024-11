Le Groupe d’Étude Technique (TSG) de la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu public dans la soirée du lundi 18 novembre, son classement des «onze meilleures joueuses ayant brillé par leurs performances exceptionnelles» durant le premier tour de la plus importante compétition de clubs de football chez les Dames en Afrique. Un classement dominé par des lionnes de l’Atlas marocaines.

Quatre joueuses de l’AS FAR, deux joueuses novices de la compétition de 2024 que sont Edo Queens et FC Masar respectivement des équipes sud-africaines de Mamelodi Sundowns, d’UWC (University of the Western Cape) et du TP Mazembe forment cette équipe-type.

Khadija Er-Rmichi de l’AS FAR, portier, auteure d’une prestation remarquable avec un seul but encaissé au premier tour, s’impose sans conteste dans les buts de cette équipe-type.

Le trio d’attaque de cette équipe issue de la notation du TSG est piloté par Emem Essien (attaquante prolifique des Edo Queens), la talentueuse prodige de l’AS FAR, Doha El Madani, et Lacho Marta (bijou offensif du TP Mazembe).

Doha El Madani de l’AS FAR, avec ses 5 buts, est le meilleur buteur du premier tour de la Ligue des Champions Féminine 2024 de la CAF. Ses coéquipières Sanaa Massoudy et Khadija Er-Rmichi ont été classées respectivement «Meilleure joueuse» et «Meilleure gardienne» de la phase de poules de cette Ligue des Champions 2024.

Cette compétition aborde dès ce mardi 19 novembre, sa phase d’élimination directe avec des oppositions programmées en demi-finales entre Edo Queens et TP Mazembe à 14h00 GMT à Casablanca, et entre AS FAR et FC Masar à 17h00 GMT à El Jadida.