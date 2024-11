La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé officiellement ce lundi 18 novembre, la liste des cinq finalistes nominées dans chaque catégorie masculine des CAF Awards 2024 prévue le 16 décembre prochain, à Marrakech, la ville ocre du Maroc.

Achraf Hakimi (Maroc/Paris Saint-Germain), Simon Adingra (Côte d’Ivoire/Brighton & Hove Albion), Serhou Guirassy (Guinée/Borussia Dortmund), Ademola Lookman (Nigeria/Atalanta) et Ronwen Williams (Afrique du Sud/Mamelodi Sundowns) composent le Top 5 des candidats encore en course pour le trophée des CAF Awards 2024, dans la catégorie du ‘Meilleur joueur africain’.

Au total, sept catégories de distinction seront en jeu chez les Hommes. Les cinq meilleurs finalistes aussi bien chez les joueurs, entraîneurs et équipes sont connus depuis ce 18 novembre 2024. Les votes autour des faits et gestes des acteurs pour le compte de ces CAF Awards couvrent la période allant de janvier à octobre 2024.

Outre le prix du « Meilleur joueur africain », la CAF va aussi honorer ses meilleurs talents dans les catégories «Gardien de l’Année, Joueur Interclubs de l’Année, Entraîneur de l’Année, Jeune Joueur de l’Année, Club de l’Année et Équipe Nationale de l’Année».

Pour rappel, c’est la deuxième année consécutive, que ces Awards sont organisés sur le sol marocain.