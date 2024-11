La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé jeudi dans un communiqué publié, avoir signé la veille, un protocole d’accord avec la Côte d’Ivoire pour accueillir, du 26 au 30 mai 2025, les Assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque, au siège de l’institution à Abidjan.

Le texte rappelle que les Assemblées se tiennent chaque année sur la base d’une rotation entre les pays membres. Le protocole d’accord, qui définit le cadre juridique et organisationnel de l’évènement, a été signé, par Nialé Kaba, ministre de l’Économie, du Plan et du Développement, et gouverneure de la Banque pour la Côte d’Ivoire et, par Vincent O. Nmehielle, secrétaire général du Groupe de la BAD.

« La réussite des Assemblées annuelles 2025 exige la mobilisation de tous les acteurs politiques, économiques, sociaux et institutionnels. A cet effet, nous nous engageons, à travers ce protocole, à offrir un cadre organisationnel exemplaire qui reflète non seulement l’hospitalité légendaire de notre pays, mais également la promotion des valeurs de coopération et d’unité africaine », a fait part Kaba.

Pour sa part, Nmehielle a dit être « particulièrement heureux de constater qu’à la suite de la première mission préparatoire qui a eu lieu du 17 au 20 septembre 2024, les équipes ont réussi à produire un protocole d’accord de haute facture dans les délais impartis », et a « félicité les différents groupes de travail pour ce résultat, mais également les encourager à continuer dans cette lancée ».

Ce SG a aussi souligné qu’organiser les Assemblées annuelles à Abidjan comprend de nombreux avantages. Non seulement Abidjan « offre des infrastructures et facilités ainsi qu’un personnel qualifié pour accueillir de grands événements », mais aussi « y organiser les Assemblées sera comme jouer un match à domicile », a-t-il déclaré, tout en saluant « la coopération franche et entière de la Côte d’Ivoire » dont bénéficie la Banque.

Les Assemblées annuelles constituent l’événement statutaire le plus important du Groupe de la BAD. Le prochain rendez-vous couvrira à la fois la 60e Assemblée annuelle de la BAD et la 50e Assemblée du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe pour les pays à faible revenu. L’édition 2025 sera par ailleurs marquée par l’élection d’un nouveau président du Groupe de la BAD.