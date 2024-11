Le Nigérian Adewale Wale Adeosun, fondateur et PDG de Kuramo Capital Management, (société indépendante de gestion d’investissements) a été distingué par le prix «Limited Partner Person of the Year, Africa» lors de la prestigieuse cérémonie des Private Equity Africa Awards, tenue le 19 novembre dernier au Royal Lancaster Hotel à Londres (Grande-Bretagne).

Ce lundi 25 novembre, l’homme d’affaires Adeosun a mesuré la portée de cette récompense qui lui a été attribuée. Ce prix, a-t-il dit, est une reconnaissance continentale qui vient récompenser son rôle «dans la promotion des investissements sur le continent africain et son impact durable sur les communautés locales».

«Recevoir ce prix est un honneur immense. Il témoigne du travail accompli par l’équipe de Kuramo Capital au cours de la dernière décennie. Nous avons transformé l’écosystème du capital-investissement en soutenant des gestionnaires de Fonds émergents. Cette reconnaissance illustre notre engagement pour le développement socio-économique de l’Afrique», s’est réjoui l’homme d’affaires, vieux routier du monde financier en Afrique et en Occident.

À ce jour, Kuramo Capital Management a mobilisé directement et indirectement plus de 3,5 milliards USD pour soutenir des entreprises dans 30 pays d’Afrique sub-saharienne. Des investissements qui couvrent des secteurs variés tels que les biens de consommation, les infrastructures, l’énergie, l’agro-industrie, la technologie et les services financiers.

Avant de fonder Kuramo Capital Management, Wale Adeosun a servi en 2014 comme membre du «Conseil consultatif du Président B. Obama sur la promotion des affaires en Afrique». Cet investisseur teigneux a aussi été trésorier et Directeur des investissements au RPI (Rensselaer Polytechnic Institute) où il a géré 1 milliard de dollars de fonds de dotation et de fonds de pension.

Lors des Private Equity Awards 2024, Kuramo Capital Management a aussi reçu le prix spécial «Fund of Funds Investor Award» pour des initiatives stratégiques. Comme le projet «2X Ignite Africa Investment Facility for Warehousing Capital» soutenant des femmes entrepreneures et encourageant l’égalité des sexes dans la gestion de fonds, son apport à «TransCentury Plc», entreprise kenyane axée sur les infrastructures essentielles. Ou encore la valorisation de «Moremi Accelerator Program» visant à former une nouvelle génération de femmes leaders africaines en affaires.