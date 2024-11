Clever Cloud, créateur français de solutions de déploiement et d’hébergement en mode PaaS-Platform as a Service, et DataConnect Africa, filiale de NDA-New Digital Africa, fournisseur africain de services d’infrastructure managés pour l’entreprise offrant des solutions innovantes et sur-mesure, ont signé ce lundi 25 novembre à Abidjan (Côte d’Ivoire) un partenariat pour jeter les bases d’un cloud africain.

Le rapprochement entre ces deux entités a été matérialisé en marge des Assises de la transformation digitale en Afrique (ATDA) 2024. Les deux partenaires soulignent que leur partenariat va poser des bases solides d’une collaboration en matière de connectivité, cloud, datacenter et cybersécurité, ce qui constitue «la première étape du Cloud Souverain et Sécurisé en Côte d’Ivoire».

Ce partenariat s’accompagne du lancement de «l’offre de cloud souverain et sécurisé de DataConnect», et va paver la voie à la co-création de solutions contribuant à la rétention de valeur sur le continent africain et au renforcement de la chaîne de valeur locale et inclusive.

Les ambitions de Clever Cloud Africa reposent sur l’association de nouveaux partenaires et investisseurs locaux. En Afrique de l’Ouest, Clever Cloud Africa projette de se développer au Bénin, Sénégal, Mali et au Togo, avant de s’étendre progressivement à l’Afrique Centrale, incluant des pays stratégiques comme le Cameroun et la RDC.