L’Etat burkinabè et ses partenaires financiers et techniques ont mobilisé plus de 18 milliards de FCFA pour la reconstruction des ouvrages endommagés après la saison pluvieuse qui s’étalait de juillet à septembre 2024, a annoncé mardi, le directeur général de l’Entretien routier, au sein du ministère burkinabè des Infrastructures, Salfo Pacéré.

Ce dernier qui animait en compagnie du directeur général des Infrastructures de transport, Moumouni Ilboudo, une conférence de presse dédiée au bilan des actions entreprises par le ministère en vue de rétablir le trafic routier détérioré par les dernières pluies diluviennes, a précisé que plusieurs ouvrages de franchissement et des routes nationales auraient été endommagés à travers le pays, notamment dans les régions des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du Plateau-central.

Le Gouvernement a ainsi réussi à mobiliser, à travers le ministère des Infrastructures, les ressources nécessaires en vue de rétablir dans les meilleurs délais, le trafic routier sur l’ensemble du territoire national, a indiqué Pacéré, précisant que des équipes du ministère, appuyées par le Génie militaire et une entreprise privée nationale, se sont déployées dans l’urgence sur les différents chantiers de réparation.

Si certains ouvrages de franchissement ont été installés de façon provisoire, pour permettre la « reprise idoine du trafic » sur le territoire national, Moumouni Ilboudo a rassuré que lesdits ouvrages sont de bonne qualité et répondent aux normes internationales.

En dehors des 18 milliards déjà mobilisés, le gouvernement a prévu également une enveloppe d’environ 23 milliards de F.CFA pour l’entretien courant du réseau routier national, d’après le DG de l’Entretien routier.

Pacéré et Ilboudo se sont félicités de la mobilisation des populations, la forte implication du Génie militaire et de l’engagement ferme du gouvernement, qui auraient permis le retour à la normale du trafic sur l’ensemble du réseau routier national.