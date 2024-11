Le ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie organise la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques (SIREXE), du 27 novembre au 2 décembre au Parc des expositions d’Abidjan, avec pour thème «Développement durable des industries extractives et énergétiques : quelle politique et stratégie».

La Norvège, reconnu pour son expertise en hydrocarbures et en technologies énergétiques, est le pays à l’honneur de SIREXE 2024 qui réunira des experts et des leaders des secteurs minier, pétrolier et énergétique venant des quatre coins du monde.

Les opérateurs économiques norvégiens « sont vraiment disposés à venir non seulement découvrir davantage la Côte d’Ivoire, mais aussi nous apporter leur expertise », avait déclaré le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, à l’issue du 13ème Sommet d’Affaires Nordique-Africain, organisé par le ministère norvégien des Affaires Étrangères et l’Association norvégienne des Affaires Africaines (NABA), du 03 au 04 octobre dernier à Oslo.

L’institutionnalisation du SIREXE, qui s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique du Président Alassane Ouattara de faire de la Côte d’Ivoire une économie à revenu intermédiaire supérieur d’ici à l’horizon 2030, avait été adoptée en Conseil des ministres, le 17 avril 2024, dans un contexte marqué par des récentes découvertes de gisements pétroliers et gaziers significatifs dans le pays, selon le communiqué diffusé à l’issue de cette réunion.

Les organisateurs prévoient la tenue dudit Salon une fois tous les deux ans et durant cinq jours consécutifs, avec pour objectifs essentiels de «stimuler davantage les investissements privés nationaux et internationaux dans le secteur et d’assurer une meilleure répartition des richesses générées».

Le SIREXE 2024 s’articulera autour de la présentation des grands projets prioritaires nationaux et sous-régionaux du secteur des mines, du pétrole et de l’énergie et devrait permettre de renforcer les partenariats sous-régionaux et internationaux en vue de la mobilisation des financements requis.

Les autorités ivoiriennes attendent également de cette édition de faire la promotion du contenu local et des métiers de toute la chaîne de valeur auprès des entreprises et des jeunes, conclut le communiqué.