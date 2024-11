La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé jeudi, avoir accordé un prêt de 75 millions de dollars à la Tanzanie pour financer la deuxième phase du projet de centre d’excellence pour le renforcement des compétences et l’enseignement supérieur en sciences biomédicales ainsi que la construction d’un hôpital universitaire de cardiologie.

Le futur hôpital universitaire de cardiologie qui sera d’une capacité de 600 lits, sera doté d’équipements médicaux modernes et permettra la formation de 120 membres du personnel universitaire et 100 étudiants afin de traiter localement les patients atteints de maladies cardiovasculaires, ce qui permettra de réduire les coûts et d’améliorer l’accès des Burkinabè à ce genre de soins sans être contraints d’aller à l’étranger pour se faire soigner.

Le coût total du projet, dont la mise en œuvre s’étale sur une période de cinq ans (2025-2029), est estimé à 83,3 millions de dollars, dont 8,33 millions de dollars seront déboursés par le gouvernement tanzanien.

Il est également attendu de ce projet de rendre pleinement opérationnel le centre d’excellence pour la formation en sciences biomédicales et le traitement des patients atteints de maladies cardiovasculaires, qui a été mis en place lors de la première phase (construction et opérationnalisation des installations de soutien du centre, dont le bloc administratif et le bloc de formation) sur le campus de Mloganzila de l’université publique Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS).

Ce centre fait partie des centres d’excellence d’Afrique de l’Est pour le renforcement des compétences et l’enseignement supérieur en sciences biomédicales. Son objectif à terme est de développer une main-d’œuvre hautement qualifiée et compétitive pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires en Tanzanie, dans la Communauté d’Afrique de l’Est et sur le continent.

La responsable du bureau pays de la BAD en Tanzanie, Patricia Laverley a expliqué que la Banque soutient ce projet de centre d’excellence en sciences cardiovasculaires en Tanzanie parce qu’il « devrait produire des avantages sanitaires et économiques substantiels en améliorant la gestion et le traitement des maladies cardiovasculaires ».

« En mettant l’accent sur la formation de ressources humaines spécialisées et sur la création d’un hôpital universitaire de pointe en cardiologie, le projet aidera à réduire les taux de morbidité et de mortalité, à améliorer la productivité et à diminuer les coûts des soins de santé », a-t-elle ajouté.