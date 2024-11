A quelques semaines de la fin de son mandat présidentiel à la tête des Etats-Unis, le Président Joseph Biden effectue du 2 au 4 décembre prochain, son premier déplacement sur le continent africain sous sa casquette de Chef de l’Etat des USA

La Conseillère spéciale du Président et Directrice principale chargée des Affaires africaines au Conseil national de sécurité, Frances Brown a livré ce jeudi, certains détails pratiques au sujet du voyage de Biden en terre africaine.

«Nous considérons l’Angola comme un partenaire stratégique et un leader régional. Nos relations avec l’Angola se sont complètement transformées au cours des 30 dernières années, et cette transformation s’est vraiment accélérée au cours des trois dernières années», a mis en avant Frances Brown.

«Renforcer le leadership des États-Unis en matière d’échanges commerciaux, d’investissements et d’infrastructures en Afrique ; mettre en évidence le leadership régional et le partenariat mondial de l’Angola sur toute une série de questions urgentes ; mettre en lumière l’évolution remarquable des relations entre les États-Unis et l’Angola» sont les trois objectifs-clés de cette visite, a détaillé la Conseillère spéciale de Biden.

«En 2023, les échanges commerciaux entre les États-Unis et l’Angola se sont chiffrés à environ 1,77 milliard de dollars, ce qui fait de l’Angola notre quatrième partenaire commercial en Afrique subsaharienne», a-t-elle rappelé.

Sur le plan diplomatique, elle a précisé que Washington travaille avec Luanda «pour relever une série de défis urgents. Notamment le renforcement de la paix et de la sécurité dans l’Est de la République démocratique du Congo, l’augmentation des opportunités économiques dans la région, ainsi que l’expansion de la coopération technologique et scientifique».

A la même occasion, le Département d’Etat américain rappelle que ce déplacement s’inscrit dans le «prolongement de la rencontre bilatérale entre le Président Biden et son pair J. Lourenço il y a presque exactement un an, ainsi que du 2è Sommet des dirigeants USA-Afrique qui s’est tenu en décembre 2022 et de la visite du Président Lourenço aux États-Unis en 2021».

En terre angolaise, le Président Biden prononcera également une allocution publique sur les relations entre les États-Unis et l’Angola, ainsi que sur l’approche de son Administration à l’égard de l’Afrique, ajoute la même source.