Le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) organisera du 2 au 5 décembre au Maroc, sa toute première mission commerciale agricole (Agribusiness Trade Mission – ATM) au Maroc. Il s’agit de la plus grande mission du genre jamais réalisée en Afrique, a annoncé l’ambassade des États-Unis à Rabat ce jeudi 29 novembre, sur son site officiel.

Cette mission a pour objectif de renforcer les liens commerciaux, d’ouvrir de nouvelles opportunités de marché et d’élargir les partenariats existants entre les États-Unis, le Maroc et l’Afrique de l’Ouest, précise la même source.

Composée de 26 entreprises agroalimentaires américaines, 21 dirigeants de coopératives et 14 départements agricoles, sera conduite par l’administrateur du Foreign Agricultural Service américain, Daniel Whitley.

«Cette mission offre une opportunité cruciale aux entreprises agroalimentaires américaines d’entrer sur le marché dynamique du Maroc et de tirer parti de sa position stratégique pour un accès plus large à l’Afrique», ont déclaré Daniel Whitley et Alexis M. Taylor, Sous-secrétaire au commerce et aux affaires agricoles étrangères relevant du département américain de l’Agriculture.

Durant son séjour dans le Royaume, ajoute l’ambassade, la mission commerciale tiendra des réunions avec des chefs d’entreprises et des importateurs potentiels du Maroc et ouest-africains, dont le Sénégal et la Côte d’Ivoire, pour explorer les dernières tendances de consommation alimentaire, évaluer la demande du marché et accroître l’accès aux principaux marchés régionaux.

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc (ALE) en 2006, les exportations agricoles marocaines vers les États-Unis ont presque triplé, tandis que les exportations des produits agricoles des États-Unis vers le Maroc ont doublé.

En 2023, les échanges agricoles entre les deux pays ont atteint 900 millions de dollars et le Maroc était le deuxième plus grand marché des exportations de produits agricoles américains sur le continent africain, avec plus de 610 millions de dollars de produits agricoles américains, soit plus de 16 % de la valeur de l’ensemble des exportations agricoles des USA vers l’Afrique.

Les États-Unis et le Maroc sont également co-parrains d’une résolution des Nations Unies visant à déclarer 2026 l’«Année internationale de la femme agricultrice» (IYWF). Cette initiative a pour but de sensibiliser au rôle crucial des femmes dans l’agriculture et de mettre en lumière les opportunités d’égalité des genres dans ce secteur.