Cinq Présidents africains se sont associés au président sénégalais, Bassirou Diomaye D. Faye ce dimanche 1er décembre à Dakar, pour commémorer le 80è anniversaire du massacre de Thiaroye, à 15 km de Dakar, qui a plus que jamais une résonnance panafricaine.

Les dirigeants des Comores, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Gabon ont effectué spécialement le déplacement au Sénégal, pour témoigner leur solidarité au peuple sénégalais dans le cadre de la commémoration du «massacre de Thiaroye» désormais reconnu par la France.

Le «Cimetière national des Tirailleurs» de Thiaroye et le «Camp Lieutenant Amadou Lindor Fall de Thiaroye» ont abrité les diverses activités officielles ayant marqué cette commémoration 2024.

Les six Chefs d’Etat ont déposé tour à tour, une gerbe de fleurs au pied d’une stèle dédiée à cette cérémonie commémorative en se recueillant quelques minutes. Ils ont ensuite assisté au vernissage d’une exposition vantant les hauts faits de bravoure des «Tirailleurs sénégalais» durant le Second conflit mondial face aux redoutables soldats allemands.

Au nom de l’Union Africaine (UA), son Président en exercice, le Mauritanien Mohamed El Ghazouani a fait remarquer que l’initiative de président français, Emmanuel Macron autour de la reconnaissance du massacre de Thiaroye, est un «grand pas de la France à saluer».

Ce massacre symbolise «l’inébranlable détermination des Africains à défendre leur dignité et leur rôle dans le concert des Nations, dans l’effort de l’UA pour réaliser l’Agenda 2063 de l’organisation», a souligné le président en exercice de l’UA.

Les évènements de Thiaroye de 1944 constituent «une des pages les plus sombres de notre histoire commune, avec des Tirailleurs qui ont affronté la mort en contribuant à la libération de la France et des Alliés. La mort les a attrapés par la traîtrise et l’ingratitude dans ce camp. Leur sacrifice ne sera jamais oublié», a-t-il déploré avec émotion.

Des délégations provenant d’autres pays africains comme la France, le Mali, le Tchad, la Guinée, le Cameroun, le Burkina Faso, le Togo et de Djibouti ainsi que le président de la Commission de la CEDEAO, Alieu Touray et divers experts de l’histoire du drame de Thiaroye, ont également pris part à cette commémoration.