La Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo (CCI-Togo) annoncent l’organisation, du 10 au 12 décembre 2024, de la première rencontre régionale, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Régional d’Intégration des Marchés Agricoles (PRIMA).

L’événement qui se tiendra au Millénium Popo Beach de Grand-Popo, au Bénin, portera sur le thème « Entrepreneuriat agricole dans les corridors du Bénin et du Togo : Etat des lieux, enjeux, défis et perspectives ».

La rencontre a pour objectifs, « d’une part, de faire un état des lieux de l’entrepreneuriat agricole sur les corridors cibles du PRIMA et, d’autre part, d’explorer les perspectives de renforcement de cet entrepreneuriat pour un développement durable », indique-t-on.

Selon le site de la Caisse Autonome de Gestion de la Dette du Bénin (CAGD), l’ambition de PRIMA est de stimuler le commerce agricole régional pour créer des emplois pour les femmes et les jeunes, augmenter les revenus et améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des ruraux pauvres.

L’objectif de développement est de soutenir la transformation durable de l’agriculture familiale au Bénin et au Togo en améliorant les performances des pôles commerciaux sous-régionaux et des couloirs de transport transfrontaliers tout en favorisant l’entreprenariat rural pour les jeunes et les femmes, et en intégrant pleinement les petits exploitants dans les marchés nationaux et sous-régionaux.