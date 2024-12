L’ONG « Médecins sans frontières » (MSF) s’est félicitée cette semaine, des résultats obtenus dans le cadre la lutte contre la transmission du VIH de la mère à l’enfant, en République démocratique du Congo (RDC), lesquels résultats affichent un taux de satisfaction de 95%.

Ces résultats ont été obtenus grâce au « Guichet unique PTME », un modèle de soins recommandé par l´Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et introduit en 2020 en RDC par MSF. Ce modèle permet de délivrer au même endroit, l’ensemble des soins au bénéfice des femmes enceintes ou allaitantes testées positives au VIH ainsi que des bébés exposés à la maladie et met ainsi fin à l’éparpillement des services.

«Les résultats obtenus grâce à ce modèle sont significatifs : 95% des femmes qui ont été enrôlées dans les guichets unique PTME ont accouché d’enfants n’ayant pas contracté le VIH. Les 5% restantes sont arrivées tardivement dans nos structures, et les bébés avaient déjà contracté le virus », explique MSF, précisant aussi que « la totalité des femmes suivies via ce modèle ont une charge virale indétectable grâce à une adhésion aux soins ».

« Tout est au même endroit : détection du VIH, prise des médicaments, suivi tout au long de la grossesse et de l’allaitement, dépistage du bébé dès la naissance et suivi des soins du bébé jusqu´à 18 mois après la naissance (…) Et tout cela se fait par le même personnel médical, ce qui améliore la confidentialité et réduit l’abandon des soins », explique une sage-femme affectée au service de la maternité du centre hospitalier de Biyela (Kinshasa), Dorothée Tokula, citée par MSF.

L’ONG soutient qu’il est aujourd’hui possible de donner naissance à un enfant sans le VIH, même si la maman est porteuse du virus ; une bonne nouvelle au moment où le monde est résolument tourné vers l’atteinte d’une génération sans Sida à l’horizon 2030.

Alors que six structures de soins de Kinshasa, la capitale, ont déjà intégré ce modèle dans leurs services de maternité, MSF plaide pour son intégration dans le plan de financement et la stratégie nationale de lutte contre le VIH en RDC en vue de généraliser l’expérience du Guiche unique à l’ensemble du pays.