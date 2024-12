Le Prix Ibn Khaldoun-Senghor de la traduction, fruit de la coopération entre l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), a été décerné, le 3 décembre à Souad Labbize de nationalité algéro-franco-tunisienne, récompensée pour sa traduction en français du roman « Le Désastre de la maison des notables ».

Ce roman, de l’auteure tunisienne Amira Ghenim (Éditions Philippe Rey, France / Barzakh, Algérie, 2024), transpose plus de cinquante ans d’histoire tunisienne, de la lutte pour l’indépendance jusqu’à la révolution de 2011, et de combats pour les femmes.

Le jury a salué, lors des délibérations, «une traduction fidèle et brillante, qui réinterprète avec justesse la mémoire d’une société à un moment charnière. Par son élégance et sa fluidité, la version française permet de capturer l’âme du texte original tout en offrant une porte d’entrée unique à un présent en constante reconstruction », lit-on sur le site de l’OIF.

Le jury 2024 était composé de Bassam Baraké (Liban), Président du jury, Abdesslam Benabdelali (Maroc), Zahida Darwiche-Jabbour (Liban), Fayza El Qasem (France), Mohammed Mahjoub (Tunisie) et Hana Subhi (France et Irak).

Les délibérations du jury ont également mis en lumière trois finalistes, à savoir Ilyass Amharar (France-Maroc), pour Langage et théologie chez Abū Bakr Ibn al-ʿArabī (Gorgias Press, 2023) ; Marie Tawk (Liban), pour la traduction en arabe de « La Guerre insaisissable » de Jean-Marc Moura (Kalima, 2022) et Sarah Rolfo (Belgique), pour la traduction en français de roman «Du pain sur la table de l’oncle Milad» de Mohammed Alnaas (Le Bruit du Monde, 2024).

La cérémonie de remise de prix, tenue à l’Institut du monde arabe à Paris, a réuni des personnalités éminentes et un public venu célébrer l’art de la traduction, véritable passerelle entre les cultures, et son rôle crucial pour le dialogue interculturel au sein de la Francophonie et du monde arabe.

Souad Labbize, poète et romancière née à Alger, vit en France depuis plus de 20 ans. Lauréate de nombreux prix, elle œuvre pour rapprocher les deux rives de la Méditerranée en rendant accessibles des œuvres arabophones majeures au lectorat francophone, d’après l’OIF.